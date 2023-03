VIDEO. Ergernis bij Remco Evenepoel wanneer Roglic weigert om over te nemen in Catalonië: “Heb het wel tien keer gevraagd maar hij wilde niet, jammer”

Met nog 27 kilometer te gaan probeerde Remco Evenepoel nog een (laatste) gooi te doen naar de leiderstrui van Primoz Roglic in de Ronde van Catalonië. De wereldkampioen hield er een stevig tempo op na en reed samen met de Sloveen alleen weg. Als het van Evenepoel had afgehangen, zou het duo sprinten om de dagzege maar daar wilde Roglic duidelijk niet van weten. Hij bleef stoïcijns in diens wiel zitten. Tot grote ergernis van Evenepoel: “C’mon mate please”. Na goed 18 kilometer op kop te sleuren, besefte onze landgenoot dat het zinloos was om op die manier door te rijden.

“Gezien het profiel van de rit heb ik gewacht tot de laatste meters van de laatste klim om een aanval te plaatsen en nadien door te gaan in de afdaling”, steekt Evenepoel van wal na afloop. “Maar jammer genoeg wilde Primoz (Roglic, red.) niet mee op kop rijden. Hij zei me kortaf ‘ik wil niet’, dus ik denk dat het orders waren van zijn ploeg maar ik vind het jammer. Ik heb het echt tien keer gevraagd en gezegd: ‘Rij gewoon met mij mee. Het kan me niet schelen of ik tweede word in het eindklassement, maar ik wil gewoon voor de ritwinst gaan.’ Maar hij wilde of mocht echt niet en uiteindelijk begrijp ik dat ook wel. Hij is leider en moet zijn positie verdedigen.”

“Ik was niet kwaad, gewoon wat sportieve frustraties. We hadden 30 seconden voorsprong op tien kilometer, dan ga je gewoon naar de meet als je met twee bent. Maar uiteindelijk had het geen zin meer om door te gaan. Als we dat wel hadden gedaan, klopt hij mij gewoon in de sprint. Misschien was hij aan het hopen om naar die bonificaties te gaan en dan vanuit mijn rug weg te sprinten. Maar ik ben al blij dat ik hem er bij de tweede tussensprint nog kon opleggen nadat ik de eerste nipt verloor. We hebben nog geprobeerd om mee te doen in de spurt en daar hoopte ik nog om derde te worden zodat ik vier seconden terug kon nemen, maar het is de vijfde plek geworden.”

“Een goede etappe van ons, alleen jammer dat de samenwerking er net niet was. Maar qua gevoel in de benen heb ik deze rit super goed beëindigd”, gaat Evenepoel verder. “Ik denk dat ik me elke dag beter en beter begin te voelen. Er zat meer in vandaag als Primoz (Roglic, red.) had meegereden. Het had een spectaculaire finish kunnen worden. Mijn aanval was volgens mij perfect getimed, maar Primoz is nu eenmaal wereldklasse. Ik sprak met hem maar hij zei niet veel terug. Een beetje zoals in zijn interviews hè: er komt niet veel uit”, grijnst Evenepoel.

