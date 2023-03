Heusden-Zolder

Delhaize is verlamd door een tweede stakingsfront: de aanvoer van verse voeding is geblokkeerd waardoor vele winkels te kampen krijgen met lege rekken. De eigenaars van de Proxy Delhaize in Bolderberg maken zich ook grote zorgen, al hebben zij een heel ander probleem: “Onze winkelrekken zijn niet leeg.”