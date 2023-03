Kaden Groves slaat opnieuw toe in Catalonië, Remco Evenepoel bestookt Primoz Roglic voortdurend maar wint er niets mee

Kaden Groves heeft de zesde en voorlaatste rit in de Ronde van Catalonië binnengehaald. In een massasprint klopte hij Bryan Coquard. Voor Groves, die het zowaar haalde op een fiets van ploeggenoot Xandro Meurisse, is het de tweede zege in deze rittenkoers. Maxim Van Gils en Remco Evenepoel werden vierde en vijfde.

10 seconden. Dat was het verschil tussen leider Primoz Roglic en Remco Evenepoel voor aanvang van de zesde etappe van 177 kilometer. Met een op papier geschikte rit voor vluchters, leek die voorsprong niet eenvoudig uit te wissen door onze landgenoot. De wereldkampioen was dan ook realistisch voor de start in Martorell: “Het zal moeilijk worden. Het is nog altijd Primoz Roglic, die rijd je er niet zomaar af.”

Een understatement, want bij de tussensprint na dik 70 kilometer liep de Sloveen van Jumbo-Visma zelfs nog een seconde verder uit dankzij het spel van de bonificaties. Daarvoor hadden Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) en Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny) alvast hun vitamine D opgedaan in de ‘cabeza de carrera’ (kopgroep, red.).

In aanloop naar de Alt de la Creu d’Aragall, een beklimming van 6% over 5,6 kilometer moest het peloton afscheid nemen van Egan Bernal. De Colombiaan kwam ten val en gaf even later op. Een nieuwe domper voor de ex-Tourwinnaar.

Evenepoel bestookt Roglic

Op goed 400 meter van de top op Alt de la Creu d’Aragall ging Evenepoel op de trappers staan. Roglic verloor zijn concurrent niet uit het oog en zat meteen in diens wiel. En dat 18 kilometer lang! Evenepoel trok de hele tijd de kop, Roglic vertikte het om over te nemen. In zijn situatie een te begrijpen keuze.

Evenepoel hield dan maar de benen stil en wachtte samen met Roglic op het peloton. Samen reden ze naar de tweede tussensprint van de dag. En daar zag Evenepoel een nieuwe kans om Roglic het vuur aan de schenen te leggen. Hij pakte één seconde terug. Zo bedroeg het verschil net zoals in het begin 10 tellen.

Uiteindelijk werd er met een grote groep naar de finish gereden. In de massasprint haalde Kaden Groves het namens Alpecin-Deceuninck voor Bryan Coquard en Ide Schelling. Maxim Van Gils en Remco Evenepoel kwamen als vierde en vijfde binnen. Voor Groves is het de tweede overwinning op Spaanse bodem deze week. De Australiër reed op vier kilometer van de streep nog lek en kreeg dan de iets grotere fiets van Xandro Meurisse. Knap staaltje wielrennen van hem!