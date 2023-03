Weg met sportmerk Adidas, hallo luxemerk Balmain: Beyoncé kondigt indrukwekkende nieuwe samenwerking aan

In eerste instantie worden er zestien outfits uitgebracht. De inspiratie werd gezocht in haar nieuwste album Renaissance. Voor de creaties werkte Beyoncé (41) samen met Olivier Rousteing, creatief directeur van het Franse merk. De titel van de collectie is Renaissance Couture - Beyoncé x Balmain. Het nieuws werd aangekondigd op de cover van het beroemde modeblad Vogue waarop de zangeres al een ontwerp draagt. Het gaat om een jurk met lange mouwen, bedekt met diverse strass steentjes. Opvallend is dat de jurk ook een kap heeft, en als finishing touch is er ook een zwarte fluwelen hoed.

Alle creaties worden in de nieuwste editie van het blad voorgesteld, dat volgende woensdag in de winkels ligt. Via de sociale media dankt de zangeres ook het modehuis. “Dankzij jullie is Renaissance tot leven gekomen in couture”, klinkt het. De voorbije dagen klonk het dat Beyoncé in het creatieve proces niet meer op dezelfde lijn zat met Adidas, maar bij Balmain loopt alles op wieltjes. De zangeres zegt dat het modehuis akkoord ging om ‘artistieke risico’s te nemen en grenzen te verleggen.’

