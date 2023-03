Bart Verbruggen (Anderlecht) keert na infectie terug in Nederlandse selectie

Doelman Bart Verbruggen sluit zaterdagnamiddag weer aan bij de selectie van Nederland die zich voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam tegen Gibraltar. Het sluitstuk van Anderlecht moest donderdag nog ziek de groep verlaten en miste daardoor de topaffiche tegen Frankrijk in Parijs. Oranje, met Jasper Cillessen in doel, slikte er een 4-0-nederlaag.

Naast Verbruggen, die voor het eerst werd opgeroepen, moesten ook Sven Botman (Newcastle), Cody Gakpo (Liverpool) en Joey Veerman (PSV) en Matthijs de Ligt (Bayern München) afhaken vanwege een virusinfectie. Die laatste is nu eveneens hersteld.

Lutsharel Geertruida, die tegen Frankrijk debuteerde en in de slotfase geblesseerd uitviel, is niet inzetbaar tegen Gibraltar. De Feyenoorder keert daarom terug naar zijn club. Ook Stefan de Vrij heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. In overleg met bondscoach Ronald Koeman is besloten dat de verdediger van Inter teruggaat naar Italië in verband met een op handen zijnde gezinsuitbreiding, zo laat de KNVB nog weten.