“Er is weer meer beleving rond de Rode Duivels”: Belgische fans (ondanks afgelaste training) hoopvol na eerste wedstrijd Domenico Tedesco

Een klinkende overwinning, drie keer gescoord en zelf de nul gehouden. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels onder Domenico Tedesco verliep vlekkeloos, maar de terugreis uit Zweden allerminst. Door een stevige vertraging werd de open training, die zaterdagochtend om 11 uur op het programma stond, geannuleerd. De (uitgenodigde) fans moesten het doen met een foto- en signeersessie en een rondleiding op het complex in Tubeke, maar lieten dat niet aan hun hart komen. “Er is weer meer beleving rond de Rode Duivels”, klinkt het hoopvol bij de leden van supportersclub 1895.

Het vliegtuig van de Rode Duivels kon in de nacht van vrijdag op zaterdag pas anderhalf uur later dan voorzien opstijgen in Stockholm, waardoor het pas omstreeks 4.45 uur landde in Brussel. Een uur later stuurde persverantwoordelijke Stefan Van Loock een mail uit naar de pers met het nieuws dat de open training niet doorging.

Hoe dan ook was de training niet voor iedereen toegankelijk: het was voorzien dat er een delegatie (naar schatting zo’n 150 leden) van fanclub 1895 op uitnodiging naar Tubeke mocht afzakken. Uiteindelijk kregen ze dus geen training te zien, maar mochten ze op handtekeningen van Rode Duivels jagen en foto’s maken met hun helden. De signeersessie begon tien minuten later en duurde uiteindelijk maar twintig minuutjes: om 12 uur stipt moesten de Duivels alweer vertrekken. Er stond nog een hersteltraining in de gym op het programma en in de namiddag kregen ze vrijaf. Vanaf zondag bereiden ze dan de oefeninterland tegen Duitsland (dinsdag om 20.45 uur in Keulen) voor.

De fans kregen nog een rondleiding op het oefencomplex in Tubize, maar er was dus wel wat tijd om uitvoerig na te kaarten over de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach. “Ik had eerlijk gezegd nog niet zo’n overtuigende zege verwacht”, zegt Joeri Van Cutsem (24), die normaal elke verplaatsing met de Rode Duivels meemaakt, maar vrijdagavond door omstandigheden niet in Zweden raakte. “Je merkt wel dat er weer meer beleving is rond de Rode Duivels, ondanks het feit dat het vorige toernooi minder was. De coach straalde autoriteit uit en leefde intens mee tijdens de wedstrijd, dat was goed om te zien. Nu was het sowieso het moment om die verjonging door te voeren, maar ik weet niet of het al eerder moest gebeuren. Je zat met al die wereldtoppers, dus het was dubbel.”

“Voor mij had het allemaal vroeger gemogen, zowel de verjonging als de trainerswissel”, vindt Yves Claes (45), een Limburgse fan die trouwens álles omtrent de Rode Duivels verzamelt. “Ik denk dat Roberto Martinez een beetje te lang aangebleven is. Hij bleef te veel in herhaling vallen en er zat totaal geen verrassing meer in het spel. Ik hoop dat Domenico Tedesco daar wel voor gaat zorgen. De nieuwe coach lijkt mij een strenge te zijn, maar dat mag wel. Er moet vuur in zitten en hij heeft dat in zich. De eerste wedstrijd was alleszins hoopgevend.”

Verder horen we niets dan hoopgevende, positieve woorden van de fans over de nieuwe wind die er waait. En niet alleen de bondscoach - de fans beseffen ook wel dat hij nog wat tijd nodig heeft om zijn stempel helemaal te drukken - scoorde punten. Net als de pers waren de fans aangenaam verrast door de prestaties van frisse jongens als Wout Faes, Dodi Lukebakio en Johan Bakayoko. Er is leven na Roberto Martinez, er is leven na de gouden generatie.

