Kanye West is niet langer antisemiet, zo zegt hij zelf

Kanye West - of kortweg Ye - is niet langer antisemiet. Hij is naar eigen zeggen tot inkeer gekomen door naar de film ‘21 Jump street’ te kijken. “Niemand zou woede tegen één of twee individuen moeten omzetten in haat jegens miljoenen onschuldige mensen.”

Midden december van vorig jaar werd de 45-jarige Amerikaanse rapper uitgeroepen tot “antisemiet van het jaar”. Een “onderscheiding” die werd uitgereikt door de Amerikaanse actiegroep StopAntiSemitism, een tweetal weken nadat Ye in het openbaar verklaard had dat hij zijn album ooit ‘Hitler’ wilde noemen omdat de nazileider volgens hem goed was geweest voor de Duitse bevolking. Daarnaast deelde hij onder meer ook nog een hakenkruis op Twitter.

Maar nu is hij tot inkeer gekomen, zo zegt hij zelf op Instagram. Naar eigen zeggen had hij een “openbaring” over het Joodse ras toen hij naar ‘21 Jump street’, een film uit 2012 met Jonah Hill en Channing Tatum in de hoofdrollen, keek. “Toen ik Jonah Hill zag, ging ik weer van Joodse mensen houden”, aldus de rapper. “Niemand zou woede tegen een of twee individuen moeten omzetten in haat jegens miljoenen onschuldige mensen. Geen enkele christen kan als antisemiet worden bestempeld, wetende dat Jezus een Jood is. Dank je wel, Jonah Hill. Ik hou van je.”

Wie de “een of twee individuen” zijn waar hij het over heeft, is niet duidelijk. Volgens glamourwebsite TMZ.com gaat het mogelijk om enkele leidinggevenden uit de muziekwereld.