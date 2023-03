Eva De Bleeker heeft nieuwe job, maar sluit ook terugkeer naar politiek niet uit

Eva De Bleecker is aan de slag bij DG Mare, de afdeling Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie. Daar gaat ze “internationale visserijakkoorden afsluiten”, zo zegt ze zelf in het interview.

Toch heeft ze duidelijk ook haar politieke ambities nog niet opgegeven. “Mensen vragen mij soms of de politiek mij gedegouteerd heeft, maar neen, absoluut niet. Sommige scènes in het parlement, waarbij er wordt geroepen en getierd, geven een slecht beeld van de politiek. Alsof je een bullebak moet zijn. Ik weiger te aanvaarden dat het niet op een andere manier kan.”

De voormalige staatssecretaris hoopt nog altijd op een “mooie plaats” op de Europese kieslijst. “Maar ik zal niet de enige kandidaat zijn, dus we zien wel. Ik heb altijd de drang gevoeld om het Europees beleid uit te leggen en dichter bij de mensen te brengen, of dat nu in de politiek is of niet.”