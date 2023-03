ONZE STERREN. Houdt Jasper Philipsen Wout van Aert in Gent-Wevelgem van een tweede zege? Of komt het gevaar uit de hoek van vriend Tim Merlier?

Na vrijdag is er slechts één absolute topfavoriet: Wout van Aert is zijn naam. Een kampioen die van zichzelf zegt dat hij “juist niks moet”, maar die diep binnenin elke koers wil winnen die hij start. De tweevoudige winnaar van de E3 Saxo Classic krijgt tussen Ieper en Wevelgem niet alleen de wind maar vooral regen als variabelen, maar ook een blik nieuwe tegenstanders die hopen op de Vanackerestraat in Wevelgem te sprinten tegen het fenomeen uit Herentals.

***** Wout van Aert

Was er voor Harelbeke nog twijfel of Mathieu van der Poel dé topfavoriet was of Wout van Aert, de vraagtekens zijn na de mini-Ronde van Vlaanderen weggevallen. Ook al omdat hij de enige van de Grote Drie is die in Ieper aan de start komt. Pogacar rijdt alweer los in de Alpen van de Côte d’Azur en Van der Poel neemt zoals voorzien een snipperdag.

Van Aert houdt van deze klassieker die niet in de Vlaamse Ardennen wordt gehouden maar door het Heuvelland trekt en dat meer nog dan de E3 Saxo Classic het weer als meebepalende factor heeft. Wordt de aangekondigde windsterkte en richting behouden, dan zit het spel al in Veurne op de wagen. Zo’n beetje als twee jaar geleden toen ‘Keizer II van Herentals’ een eerste keer won.

Toen trok Wevelgem-lover Nathan Van Hooydonck mee de boel van ver aan flarden. Lukt het niet met Wout, dan is Christophe Laporte een alternatief die vorig jaar nog verloor van Biniam Girmay. Het is voor Van Aert de laatste koers voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. Wint hij dan doet hij evengoed als Greg van Avermaet in 2017 die toen ook de dubbel pakte, maar wél naast de zege greep in de Ronde van Vlaanderen. Ook dit is géén garantie.

**** Jasper Philipsen

Wout van Aert houdt best tot de laatste meter in de Vanackerestraat rekening met de ‘Vlam van Ham’. In Harelbeke vrijdag bij de start van de E3 Saxo Classic spraken ze nog over de ‘Werken van Philipsen’ in de Classic Brugge-De Panne. De topspurter is vooral voor het voorjaar aan het transformeren naar een coureur voor de Vlaamse kasseiklassiekers om daarna opnieuw zijn speciliteit te doen in de Tour de France.

De Plugstreets moeten geen probleem vormen, maar dé vraag is hoe hij over de laatste keer Kemmelberg (Ossuaire) komt. Daarna volgt nog de lange weg naar Wevelgem waarbij er zijwind zal staan… Philipsen demonstreerde evenwel woensdag op een vlak parcours dat hij heer en meester was en zowat deed wat hij wou.

*** Mads Pedersen

De ex-wereldkampioen mag dan wel mikken op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, een E3 Saxo Classic of een tweede winst in Gent-Wevelgem slaat hij nooit af. De ex-wereldkampioen van Harrogate 2019 zit in de juiste vorm. Anders win je niet de tijdrit in de Ster van Bessèges, de sprint van Fontainebleau in Parijs-Nice en ben je niet zesde in Milaan-Sanremo.

In Harelbeke werd het slechts een veertiende plaats, maar de vraag is hoe hij verder is gereden eenmaal hij in de gaten had dat de ‘Grote Drie’ gaan vliegen waren op de Stationsberg en dat hij niet bij het groepje van zes achtervolgers zat. Heeft ie dan al reserve opgebouwd voor Gent-Wevelgem? We weten het zondag. Bij de ondertussen in Zwitserland wonende Mads Pedersen is het dikwijls alles of niets. En ook bij Stuyven, diens dikke vriend die in de E3 Saxo Classic voor de Kortekeer een bocht miste, weliswaar zonder erg. Ook hij is ready voor het geval Pedersen een off-day kent.

*** Arnaud Démare

De Fransman is een vaste klant van de top tien in Gent-Wevelgem. Negen jaar geleden was hij er het dichtst bij. Toen moest hij alleen de duimen leggen voor John Degenkolb. Vijf jaar geleden gingen Peter Sagan en Elia Viviani hem vooraf. De 31-jarige Picardiër van Groupama-FDJ droomt ervan om na Milaan-Sanremo 2016 en de Vattenfalls Cyclassics 2012 een derde spraakmakende zege in een klassieker bij te schrijven. Met Jake Stewart, Samuel Watson en Lewis Askey heeft hij jong Engelstalig geweld aan boord.

*** Biniam Girmay

Dit is de man die vorig jaar wereldgeschiedenis schreef door op die zonnige namiddag in Wevelgem iedereen het nakijken te geven in de sprint. Een nieuwe wereldster was geboren. Hallelujah voor Intermarché – Circus – Wanty Gobert. De 22-jarige Eritreeër beweert van zichzelf dat hij naar zijn beste vorm aan het toegroeien is, al was dat niet echt te zien in Harelbeke, waar zijn team – net als woensdag in de Classic Brugge – De Panne – ondermaats bleef. Trok ‘Bini’ de remmen in de E3 Saxo Classic vroegtijdig de remmen dicht met Gent-Wevelgem in het achterhoofd? Het antwoord volgt zondag.

*** Christophe Laporte

De Fransman was vorig jaar o zo dicht bij winst in Gent-Wevelgem, maar Biniam Girmay ging met de volle buit lopen. Laporte is opnieuw op dreef, anders word je niet derde achter ploegmaat Benoot in de Omloop het Nieuwsblad en zesde in Kuurne-Brussel-Kuurne. In Milaan-Sanremo zat hij in het groepje achter Wout van Aert en zo verging het hem in Harelbeke opnieuw: samen met Tosh van der Sande was hij stoorzender in de groep achter de Grote Drie om het dan op het einde helemaal te laten lopen.

** Matej Mohoric

De Sloveen kon ermee leven dat hij in de E3 Saxo Classic maar zevende werd. Ook al viel hij daarmee net naast het podium. Hij hoopte dat tegen uiterlijk volgende week zondag nog wat procentjes bij kwam om de ‘Grote Drie’ te volgen. Vorig jaar won Mohoric Milaan-Sanremo na de gekste afdaling ooit van de Poggio en daarna liep het nog goed, maar toch minder. De kopman van Bahrain Victorious hoopt nu op een andere curve.

** Stefan Küng

De kans dat je de Zwitser zondag voorin ergens tegen de wind in ziet beuken, is zeer groot. De hardrijder van Groupama-FDJ rijdt zelden een anonieme wedstrijd, maar bijna altijd koopt hij daar maar een leuke ereplaats voor. In Harelbeke was dat een zesde plaats. Indien ook Démare deel uitmaakt van de kopgroep die na de laatste keer Kemmel is gevormd, kan de Franse Worldtourploeg het spel spelen: met Küng in een offensieve rol en Démare in een defensieve rol. Is een eeuwige strijder die ooit een dikke winst verdient.

** Sören Kragh Andersen

De Deen ontpopte zich de voorbije weken tot dé aanwinst van Alpecin-Deceuninck. In Le Samyn werd hij zesde, in Milaan-Sanremo vijfde en in de E3 Saxo Classic zesde. Zowel in Italië als in de Vlaamse Ardennen was de 28-jarige Kragh Andersen de ‘loper’ in het schaakspel van Mathieu van der Poel. In Gent-Wevelgem moet hij dan weer perfect compatibel zijn met Jasper Philipsen. Vorig jaar streed hij er al voor Team DSM mee in de vuurlijn.

** Tim Merlier

De nationale kampioen heeft deze wedstrijd zéér hoog aangestipt. Ook al beseft de spurter van Patrick Lefevere dat werkelijk alles moet meezitten opdat hij in de Vanackerestraat aan sprinten toe komt. De klassieker trekt over de trainingswegen van Frank Vandenbroucke, zijn idool van vroeger. Begin februari is hij de fiere vader van Jules Frank Merlier die VDB’s dochter Cameron hem schonk. Gent-Wevelgem is voor de Wortegem-Petegemnaar niet zomaar een wedstrijd, maar er hangt veel sentiment aan vast. Verleden jaar won hij de sprint van het groepje achter de vijf die voor de zege gingen.

* Arnaud De Lie

De ‘Stier van Lescheret’ is in Gent-Wevelgem opnieuw op studiereis. Net als een week eerder in Milaan-Sanremo. Wat voor Merlier geldt, gaat ook op voor De Lie, al gaat de Ardennees op dit soort hellingen soms iets vlotter omhoog. Tweedejaars De Lie komt samen met Caleb Ewan aan de start. Voor de vlucht is er dan nog Florian Vermeersch die vrijdag op een ongelukkig moment twee keer lek reed. Waardoor Lotto-Dstny in Harelbeke uit beeld verdween. De Lie kan met een zege in één klap alles goedmaken. Niet zelden wordt er op de Vanackerestraat een wereldster geboren: zie Bernard Hinault, zie Edvald Boasson Hagen, zie de jonge Peter Sagan, zie Biniam Girmay…

* Olav Kooij

Zit in hetzelfde rijtje van Arnaud De Lie. Is amper enkele maanden ouder. Olav Kooij bewees in de Classic Brugge-De Panne meer is dan een sprinter die je best op een schoteltje naar de laatste tweehonderd meter brengt. Alleen zit hij in een ploeg mét Wout van Aert en Christophe Laporte die ouder zijn en ook na zo’n koers nog oerendhard kunnen sprinten.

* Sep Vanmarcke

Heeft een aparte band met Gent-Wevelgem. Meer dan met Harelbeke of Dwars door Vlaanderen in Waregem. Het was daar op de Vanackerestraat dat de wereld dertien jaar geleden de Sterhoekenaar ontdekte toen hij tweede werd achter Bernhard Eisel. Om dan zeven jaar later in de sprint met vier de duimen te leggen voor Peter Sagan die toen zijn tweede van de drie zeges pakte. Hij meldde zich met maagpijn voor de Classic Brugge-De Panne, maar Harelbeke (17de) leerde dat dit was om zijn voorjaar niet te compromitteren.

* Matteo Trentin

We gaven Matteo Trentin de voorkeur op Tim Wellens die nochtans bij afwezigheid van Tadej Pogacar met het nummer 171 rijdt. Als kopman dus van UAE Team Emirates. In het verhaal van de E3 Saxo Classic kwam de Monegaskische Truienaar helemaal niet voor. Trentin is de man voor de sprint, meer dan Ackermann op dit terrein. Zowel bij de winst van Wout van Aert als Mads Pedersen stond hij na de wedstrijd als derde mee op het podium.

* Ivan Garcia Cortina

We sluiten af met een voor het publiek verrassende naam. Ivan Garcia Cortina heeft ondertussen in de gaten dat zijn kansen als prof hier in de Vlaamse kasseiklassiekers liggen. De 27-jarige Spanjaard van Movistar finishte vrijdag als vijfde, net achter zijn ploegmaat Matteo Jörgensen. Elk jaar sluipt de Spanjaard wat dichter bij de top. Dat hij de twee topkoersen in drie dagen tijd aankan, bewees hij vorig jaar toen hij aan het Stedelijk Forestierstadion zestiende werd en in Wevelgem achtste. De ommezwaai bij Movistar is duidelijk ingezet. Twee renners van Valverdes ploeg vierde en vijfde in Harelbeke: dat was du jamais vu!