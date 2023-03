Het WK voetbal 2026 volstaat niet voor Mexico: Noord-Amerikaans land wil Olympische Spelen organiseren in 2036 of 2040

Mexico heeft zijn wens kenbaar gemaakt aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Olympische Spelen in 2036 of 2040 te organiseren, zo bericht de gespecialiseerde site insidethegames.biz. Maria José Alcala, de voorzitter van het Mexicaans Olympisch Comité, en Marcelo Ebrard, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, hebben IOC-voorzitter Thomas Bach in het Zwitserse Lausanne ontmoet.

Mexico had in november reeds aangekondigd geïnteresseerd te zijn in de organisatie van de OS in 2036, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Mexicaans Olympisch Comité. Moest hun kandidatuur het uiteindelijk niet halen, zouden de Mexicanen als alternatief graag gastheer spelen voor de OS in 2040.

Het Noord-Amerikaanse land was in 1968 al een keer eerder organisator. Die Spelen waren destijds bijzonder succesvol op sportief gebied, met in het bijzonder talrijke memorabele prestaties in de atletiek dankzij de hoogteligging van Mexico-City (2.200 meter boven de zeespiegel).

“Mexico is een sportieve macht die het WK voetbal in 2026 mee zal verwelkomen (samen met de Verenigde Staten en Canada, red.) en is daarmee het enige land om het wereldvermaarde toernooi voor de derde keer te organiseren, na voorgaande edities in 1970 en 1986”, onderstreepte Ebrard.

De volgende OS gaan door in de Franse hoofdstad Parijs (2024), het Amerikaanse Los Angeles (2028) en het Australische Brisbane (2032).