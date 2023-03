Thomas Tuchel kent het DNA van Bayern München: “Het gaat over winnen, maar ook over de manier waarop”

Bayern München stelde zaterdagmiddag zijn nieuwe trainer Thomas Tuchel voor. De man die in 2021 met Chelsea de Champions League won, weet wat hem bij de Rekordmeister te doen staat. “Het DNA van de club is heel duidelijk gedefinieerd. Het gaat over winnen, ook over de manier waarop we winnen”, vertelde hij bij zijn presentatie in de Allianz Arena.

De 49-jarige Tuchel is bij Bayern de opvolger van zijn veel jongere landgenoot Julian Nagelsmann. Hoewel die met het team nog uitzicht had op drie prijzen (titel, beker en CL), werd hij toch de laan uitgestuurd. Bayern, sinds 2013 onafgebroken Duits kampioen, speelde in eigen land recent de koppositie kwijt aan Borussia Dortmund. Die club is meteen ook de eerste tegenstander van Bayern onder Tuchel op 1 april in München. Later op de maand volgt een dubbele confrontatie met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League.

“Er komt tegen Dortmund een heel grote wedstrijd aan, voor ons zelfs nu nog groter omdat we achter hen staan. We zitten in een beslissende fase van het seizoen”, benadrukte Tuchel, die zei dat hij voluit voor de treble gaat maar allereerst een connectie met de spelersgroep wil maken.

Daarbij is Tuchel er zich van bewust dat niet iedereen “gelukkig is” met de trainerswissel. “De snelste manier om het vertrouwen te winnen is op het veld”, stelde hij. “ Maar dit is een van de meest getalenteerde en beste selecties in Europa. Je kan hiermee voor elke titel spelen.”

Tuchel ondertekende bij Bayern een contract tot de zomer van 2025.