“Jezus, help die mensen”: weerman drukt wanhoop uit wanneer hij ziet dat tornado op stadje afstevent 

Weerman Matt Laubhan ging afgelopen week live op antenne om inwoners van Mississippi op de hoogte te houden van het stormweer dat de Amerikaanse staat teistert. Hij waarschuwde de kijkers van Amory dat er een tornado in de buurt van het stadje was waargenomen en dat de dodelijke storm razendsnel van richting kan veranderen. “Oh, man...”, klonk het plots toen hij nieuwe satellietbeelden binnenkreeg, vaststelde dat de tornado recht op Amory afstevende en begon te bidden. “Jezus, help die mensen.”