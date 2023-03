Nieuwe aanslag verijdeld in Borgerhout: “burgers” dragen onderschepte bommenlegger over aan politie

Borgerhout is vannacht op het nippertje ontsnapt aan een nieuwe bomaanslag in het criminele milieu. De Antwerpse politie kon meerdere verdachten oppakken, nadat enkele “burgers” de bommenleggers hadden betrapt. In de Statielei werd een explosief aangetroffen.

Bij de Antwerpse politie en het parket is men voorlopig nog heel karig met informatie. Het verhaal begint met een aantal “burgers” die de vermoedelijke bommenleggers in het vizier krijgen in de omgeving van het Jan De Laetplein. Er volgt een achtervolging en de “burgers” slagen er in om een van de verdachten staande te houden ter hoogte van Hof ter Lo. De burgerpatrouille belt rond 4 uur naar de politie met de mededeling dat ze een aanslagpleger hebben onderschept. Die onderschepping ging overigens behoorlijk hardhandig, want wanneer de toegesnelde politie de verdachte komt overnemen, blijkt die zo te zijn toegetakeld dat hij voor verzorging naar het ziekenhuis moet worden gebracht. De vermoedelijke bommenlegger bleek een batterij op zak te hebben.

De burgerwacht die de vermoedelijke bommenlegger heeft onderschept, stuurt de politie naar de Statielei waar de bommenleggers mogelijk een explosief hebben achtergelaten. Wanneer de politieagenten ter plaatse komen in de Statielei, treffen ze inderdaad een explosief aan. De ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse om de bom op te ruimen, zo bevestigt men bij de Antwerpse politie. Het explosief werd in de Oude Landen in Ekeren onschadelijk gemaakt.

De zoektocht naar de andere verdachten die mogelijk bij de verijdelde aanslag betrokken waren, resulteerde zaterdagmorgen nog in de arrestatie van twee verdachten in de Kroonstraat. De mannen werden aangetroffen in een Nederlands voertuig. Een van de inzittenden stond bij de politie bekend als betrokken bij een andere aanslag. Ze werden gearresteerd. Of ze effectief bij de feiten betrokken waren, moet verder worden onderzocht. Ook de ‘privébewakers’ die de vermoedelijke aanslagplegers konden staande houden aan Hof ter Lo, werden gearresteerd door de politie.

Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter aangesteld. De federale gerechtelijke politie zet het onderzoek verder.

Joris van der Aa