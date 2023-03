Bobbejaanland investeert 5 miljoen euro bij start van nieuw seizoen: “Terra Magma is absolute smaakmaker”

Het pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) investeert bij het begin van het nieuwe seizoen vijf miljoen euro in allerlei nieuwigheden. Het grootste deel van dat budget gaat naar Terra Magma, de volledig nieuwe versie van de klassieker Indiana River. “De themagebieden kregen een make-over en we hebben ook de parking vernieuwd”, zegt Yves Peeters, algemeen directeur van Bobbejaanland.

De deuren van Bobbejaanland in Lichtaart openen op zaterdag 1 april weer voor het grote publiek. Bezoekers mogen zich verwachten aan allerlei nieuwigheden, waarvan de nieuwe attractie Terra Magma de grootste blikvanger is. De iconische indoor-attractie Indiana River uit 1991 met boomstammetjes wordt helemaal omgebouwd tot Terra Magma. Van de vijf miljoen euro aan investeringen gaat drie miljoen euro naar Terra Magma.

Het logo van de nieuwe attractie Terra Magma, de opvolger van Indiana River in Bobbejaanland. — © BERT DE DEKEN

Pretparkfans moeten nog wel even geduld uitoefenen want de nieuwe smaakmaker gaat open vanaf begin mei dit jaar. “De baan van de iconische ‘dark ride’ bleef behouden, terwijl we het verhaal en de bijhorende decorstukken volledig vernieuwden”, legt Peggy Verelst, marketing manager bij Bobbejaanland, uit. “In Terra Magma maken bezoekers een spannende en chaotische rit door het hart van de vulkaan en worden alle geheimen onthuld. We bouwen het verhaal van Terra Magma op aan de hand van veertien scènes. De voorbije week werden de eerste decorstukken op locatie geleverd. Intussen hebben medewerkers al tweeduizend vierkante meter aan houten wanden geplaatst en meer dan twintig kilometer kabels gelegd.” De bezoekers die zich wagen aan een ritje in Terra Magma komen terecht in enkele ‘gevaarlijke’ zones, onder meer met (gesimuleerde) vleesetende planten en een groot moerasmonster. Niet alleen de binnenkant van de attractie staat in het teken van een vulkanisch eiland ook de buitenkant van de grote hal wordt aangekleed in hetzelfde thema.

Avonturiers maken in Terra Magma bij Bobbejaanland een chaotische rit in een boomstammetje door een vulkanisch landschap waar het gevaar om elke hoek lonkt. — © Bobbejaanland

Peggy Verelst van Bobbejaanland geeft meer uitleg over Terra Magma. — © BERT DE DEKEN

Ontwerper Matthias Paillot van het entertainmentbedrijf KCC toont enkele panelen van hoe Terra Magma er gaat uitzien. — © BERT DE DEKEN

De werkzaamheden voor de nieuwe attractie Terra Magma bij Bobbejaanland in Lichtaart zijn nog volop bezig. In mei 2023 gaat de smaakmaker open voor het publiek. — © Bobbejaanland

De buitenkant van de voormalige Indiana River moet ook nog worden ingekleed in het thema van Terra Magma. — © BERT DE DEKEN

Vernieuwde parking

De directie van Bobbejaanland liet tijdens de winter doorheen het park nog allerlei onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren om de beleving voor de bezoekers te verhogen. “We hebben bijna een miljoen euro uitgetrokken voor de opwaardering van onze bezoekersparking met beveiligingscamera’s, verlichtingspalen, parkeerticketautomaten en digitale bewegwijzering. Bezoekers starten hun dag voortaan meteen in de juiste sfeer, met een wandeling door het groen en een plezant deuntje”, vertelt Yves Peeters, algemeen directeur bij Bobbejaanland. “Verder hebben we ook de Candy Shop aangepakt. De populaire snoepwinkel vooraan in het park is vergroot en in een nieuw jasje gestoken. We hebben de winkel volledig aangekleed met levensgrote stukken in snoepthema. We kunnen uitpakken met de langste snoepmuur van de Benelux.”

De Candy Shop vooraan het park is helemaal vernieuwd en een pak vergroot. — © Bobbejaanland

Bobbejaanland investeerde ook in de bezoekersparking met een wandelpad naar het pretpark. — © Bobbejaanland

Ook de Saloon, een van de opvallendste eventzalen van Bobbejaanland, kreeg deze winter make-over. “De unieke locatie is gerenoveerd met aandacht voor de vele authentieke elementen en respect voor de rijke geschiedenis. We gebruiken de Saloon en de bijhorende Music Hall dit seizoen opnieuw volop voor shows en allerlei evenementen”, benadrukt Yves Peeters.

De Saloon van Bobbejaanland kreeg ook een make-over. — © BERT DE DEKEN

Digitale displays

In het pretpark introduceert ook nog digitale displays in de zeven zones van het domein. “Bezoekers kunnen in elke themazone displays terugvinden met informatie over wachttijden, het parkplan en verschillende promoties. Bij de elf Speedy Pass-attracties worden de wachttijden in ‘real-time’ gecommuniceerd”, zegt Peggy Verelst. “Ook SpongeBob en co. keren terug naar ’t Plezantste Land. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen bezoekers opnieuw op de foto met een aantal van hun favoriete Nickelodeon-vrienden. Halloween 2022 was de beste Halloween in Bobbejaanland ooit. Van 7 oktober tot 12 november pakken we opnieuw uit met een straffe versie van Halloween in het park.”

Bobbejaanland verhoogt dit seizoen de standaard-tickettarieven wel met twee euro. Een kind tussen 1 meter en 1,4 meter groot betaalt voortaan 41,90 euro en voor volwassenen kost de toegang 44,90 euro. “De prijzen zijn online wel goedkoper, zelfs op de dag zelf. Je kan de prijzen steeds checken in onze ticketshop”, verduidelijkt Peggy Verelst van Bobbejaanland.

Yves Peeters, algemeen directeur bij Bobbejaanland in Lichtaart. — © BERT DE DEKEN

bobbejaanland.be