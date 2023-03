Vrouw (32) doet emotionele aankondiging tijdens huwelijk van haar vader, maar krijgt bakken kritiek: “Toppunt van egoïsme”

Mensen delen graag bijzondere momenten op sociale media, maar dat is niet altijd een goed idee. Dat ondervond Gabriella Morby (32) aan den lijve toen ze haar speech op het huwelijk van haar vader op TikTok zette. Ze dacht felicitaties te ontvangen omdat ze haar zwangerschap had aangekondigd op het feest, maar kreeg bakken kritiek.

De Britse Gabriella had haar vader een boek gegeven waar hij vroeger uit voorlas voor ze ging slapen. Tussen de bladzijden had ze een echo verborgen om aan te kondigen dat ze zwanger was. “Hij was dolgelukkig omdat hij opa ging worden”, klinkt het. “Het was een erg emotioneel moment.”

Maar niet iedereen denkt er zo over. Zodra Gabriella de beelden online had gezet, kreeg ze bakken kritiek van mensen die ze zelfs niet kende. “Men noemde het ‘het toppunt van egoïsme’ en schreven dat ik het feest had verpest door de aandacht naar mezelf te trekken”, aldus de aanstaande moeder. “Jammer dat het mooie moment nu naar de vaantjes is door de hatelijke opmerkingen.”

(pjv)