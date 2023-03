Noodnummer 1722 geactiveerd wegens risico op storm of wateroverlast: “Rukwinden van 70 tot 80 kilometer per uur”

Na een waarschuwing van het KMI voor slecht weer heeft de FOD Binnenlandse Zaken zaterdagmiddag tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd. “Er komen over het hele land in het eerste deel van de middag rukwinden voor van 70 tot 80 kilometer per uur. Vooral aan de kust dan dat af en toe meer dan 80 per uur zijn”, aldus het KMI.

Het nummer dient enkel voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Voor mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. De bedoeling is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.

Wie bij storm- en/of wateroverlast bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722.

Komende dagen maartse buien

Er valt zaterdagmiddag nog af en toe een bui, maar in het westen van België is het meestal droog. De opklaringen worden breder tegen het einde van de middag. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 12 à 13 graden in de lage gebieden van het land.

“Er komen over het hele land tijdelijk in het eerste deel van de middag rukwinden voor van 70 tot 80 kilometer per uur”, aldus het KMI. “Vooral aan de kust kan dit af en toe meer dan 80 per uur zijn. Tegen het einde van de middag neemt de wind af.”

Zaterdagavond vallen er nog een paar buien, maar later op de avond en tijdens het eerste deel van de nacht is het op vele plaatsen droog met tijdelijk ook brede opklaringen. Later vannacht trekt de hemel weer dicht en gaat het regenen vanuit Frankrijk. De minima liggen tussen 4 en 7 graden.

Zondag wordt het betrokken met in de voormiddag vrijwel continue regen. In de namiddag zijn er soms ook korte droge periodes en krijgt de neerslag een meer buiig karakter. ’s Avonds wordt het droog vanaf de Nederlandse grens. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden.

Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. In de Ardennen vallen er buien van smeltende sneeuw. De maxima gaan niet hoger dan 2 tot 8 graden. Dinsdag start koud met bijna overal vorst en kans op ijsplekken. Aanvankelijk schijnt de zon soms, maar geleidelijk trekt de hemel dicht. Het blijft wel droog en de maxima klimmen naar 4 tot 9 graden.

Woensdag blijft het betrokken met soms wat regen bij maxima van 10 tot 14 graden. Van donderdag tot zaterdag is het deels tot zwaar bewolkt, met waarschijnlijk nog perioden van regen of enkele buien. De maximumtemperaturen gaan tot 14 graden.