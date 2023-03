Einde aan “vete” tussen Hailey Bieber en Selena Gomez? “Liefde zal altijd groter zijn dan haat en negativiteit”

De twee vrouwen worden gelinkt aan Justin Bieber. Gomez had jarenlang een knipperlichtrelatie met de Canadese zanger, Hailey Bieber is er vier jaar geleden mee getrouwd. Er passeren al jaren verhalen en geruchten op sociale media dat beide vrouwen niet de beste vriendinnen waren en afgelopen maand kwamen die verhalen nog in een stroomversnelling terecht. Aan de hand van foto’s, filmpjes en andere berichten wordt aangetoond dat Hailey Bieber de ex van haar echtgenoot - zonder haar expliciet bij naam te vernoemen - vaker zwart maakt online. Iets wat haar duidelijk niet in dank wordt afgenomen door de vele fans van Gomez.

“Hailey heeft me laten weten dat ze doodsbedreigingen heeft ontvangen en online hatelijke negativiteit ervaart”, zo richtte Gomez zich vrijdag tot haar 403 miljoen volgers op Instagram. “Dit is niet waar ik voor sta. Niemand zou gehaat of gepest moeten worden. Ik ben voorstander van vriendelijkheid en ik wil dat dit stopt.”

Hailey Bieber heeft intussen gereageerd. “Ik wil Selena bedanken voor haar bericht”, zo staat te lezen op haar Instagram Stories. “We zijn samen al weken aan het bespreken hoe we dit voortdurende verhaal over ons achter ons kunnen laten. De voorbije weken zijn erg moeilijk geweest, voor alle betrokkenen. Miljoenen mensen zien hier zo veel haat, wat extreem schadelijk is.”

Volgens Bieber worden er “zaken uit de context getrokken”. “We moeten beter nadenken over wat we posten en zeggen, ikzelf ook. Maar ik geloof dat liefde uiteindelijk altijd groter zal zijn dan haat en negativiteit.”