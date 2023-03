Remco Evenepoel weet dat het moeilijk wordt om Ronde van Catalonië nog te winnen: “Het is nog altijd Primoz Roglic, die rijd je er niet zomaar af”

“Ik denk dat het moeilijk wordt om Primoz nog te bestoken op de parcoursen die nog komen”, aldus een eerlijke Remco Evenepoel. “Het enige wat vandaag misschien nog kan meespelen is de wind, maar al bij al is er niet bijster veel kans op waaiergevaar. Het lastigste deel van het parcours is er enkele dagen geleden dan ook nog eens uitgenomen (de laatste klim, wegens veiligheidsredenen, red.).”

De etappe van vandaag is zo een pak minder lastig. “Op veertig kilometer van de meet is er wel nog een mooie en vrije lange klim”, probeert de wereldkampioen het nog positief te bekijken. “We kunnen daar altijd iets proberen, maar ik weet niet of dat genoeg gaat zijn. We gaan sowieso proberen om iemand in de vlucht mee te sturen. Hopelijk kan hij dan voor de etappe proberen te gaan.”

Lessen getrokken

Na de ritoverwinning van Roglic gisteren heeft Evenepoel tien seconden achterstand op de Sloveen. “Ik denk dat ik de enige ben die hem nog kan bedreigen, dus we moeten wel iets proberen. Maar het zal moeilijk worden. Het is nog altijd Primoz Roglic, die rijd je er niet zomaar af.”

Evenepoel blikte ook nog even terug op de rit van gisteren, waar hij in de laatste vijftig meter helemaal instortte. “Mijn benen waren dood. Ze ontploften helemaal omdat ik te vroeg was aangegaan. Ik heb deze week geleerd dat ik geduldig moet zijn en beter aanzet op 200 meter dan op 300 meter van de finish.”