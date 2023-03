Onwettige pensioenvergoeding niet de enige keer dat Siegfried Bracke extra langs de kassa passeerde

De pensioenvergoedingen blijven in de Kamer voor beroering zorgen. Uit documenten die Het Laatste Nieuws kon inkijken, blijkt dat negen Kamerleden bij hun afscheid in 2019 nog een extra uittredingsvergoeding hebben aangevraagd én gekregen. Het gaat om voormalige Kamerleden die een extra functie bekleedden, zoals commissievoorzitter of lid van het Bureau, dat de Kamerdiensten leidt.

Bij die negen ex-Kamerleden is ook Siegfried Bracke. Die was tijdens zijn negen jaar in de Kamer niet enkel voorzitter, maar ook voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. Die functie geeft hem recht op die extra uittredingsvergoeding. Hoeveel die precies bedraagt, is niet bekend.

De andere ex-Kamervoorzitter die onder vuur ligt, Herman De Croo, valt hoogstwaarschijnlijk niet onder dat systeem. Hij heeft altijd gezegd dat hij afstand deed van zijn uittredingsvergoeding om zo voor een parlementair pensioen te kunnen kiezen.

De acht andere Kamerleden, naast Bracke, die een extra uittredingsvergoeding kregen, zijn Sonja Becq (CD&V), Anne Dedry (Groen), Karine Lalieux, de huidige PS-minister van Pensioenen, Karin Temmerman (Vooruit), Dirk Van der Maelen (Vooruit), Dirk Van Mechelen (Open VLD), Eric Van Rompuy (CD&V) en Brecht Vermeulen (N-VA).

LEES OOK. Kamer stuurt dossier rond onwettige pensioenbonussen van topambtenaren door naar federaal parket

Samen zouden zij een bedrag van 240.000 euro bruto hebben ontvangen. Wie hoeveel precies heeft gekregen, is niet bekend.

De vergoeding van extra functies in de Kamer ligt al langer onder vuur, niet enkel voor de uittredingsvergoedingen. Bureauleden en anderen krijgen ook in hun maandelijkse verloning een pak meer betaald dan de gewone parlementsleden, terwijl daar relatief weinig extra werk tegenover staat.