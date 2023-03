Een streep door de rekening van Pogacar: waardevolle helper Juan Molano out voor voorjaar na ongeval op training in Waregem

Juan Sebastián Molano is er zondag niet bij in Gent-Wevelgem. De Colombiaanse sprinter van UAE Team Emirates werd gisteren aangereden op training en is out voor de resterende Vlaamse voorjaarskoersen.

De 28-jarige Colombiaan was vrijdag aan het trainen op de Franklin Rooseveltlaan toen hij in de buurt van ’t Leeuwke verrast werd door een plots manoeuvre van een automobiliste. Het kwam tot een aanrijding en Molano werd weg gekatapulteerd. Hij belandde met een smak op de grond en liep daarbij een onder meer een hoofdwonde, een hersenschudding en een gebroken teen op.

Molano werd naar het ziekenhuis gebracht en al snel werd duidelijk dat hij door zijn verwondingen wel een tijdje out zal zijn. Meteen is het voorjaar voorbij voor de helper van Tadej Pogacar, die dit seizoen al een etappe in de UAE Tour won en een kasseikoers als de Grand Prix de Denain pakte. In de Bredene Koksijde Classic was hij zevende en afgelopen woensdag werd hij nog negende in de waaierkoers Classic Brugge-De Panne.

Voor Gent-Wevelgem wordt Molano vervangen door Mikkel Bjerg.