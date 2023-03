Auto wordt over gracht in weide gekatapulteerd: twintiger gewond

Kortessem

Op de rotonde van de N76 en Opeinde is zaterdagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een autobestuurder verloor rond 4.30 uur de controle over het stuur. De auto werd over een gracht gekatapulteerd en kwam op z’n dak in een weide terecht. De 22-jarige bestuurder uit Kortessem liep lichte verwondingen op. De auto moest met een lift uit de weide worden getakeld. mm