Blokkade distributiecentrum Zellik opgeheven na beslissing van Delhaize om in te grijpen

De blokkade van het distributiecentrum van Delhaize in Zellik is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeheven nadat het bedrijf besliste om “in te grijpen”. Dat heeft een woordvoerder van Delhaize zaterdag meegedeeld.

De vakbonden bij Delhaize hadden vrijdagavond opnieuw actie gevoerd aan het distributiecentrum voor verse voeding van Delhaize, in het Vlaams-Brabantse Zellik. Volgens informatie van de lokale politie waren er ’s nachts een kleine honderd mensen aanwezig. Ze blokkeerden de in- en uitgang van de industriezone waar het distributiecentrum zich bevindt, en ze lieten enkel de vrachtwagens die inreden door. Omdat de sfeer volgens de politie “grimmiger” werd, is versterking van de federale politie gevraagd. Twee personen werden bestuurlijk aangehouden.

De blokkade werd uiteindelijk rond 2 uur opgeheven. Geert Sanders van de socialistische vakbond ABVV Horval zegt dat eerst een gerechtsdeurwaarder ter plaatse is gekomen. “De politie heeft vervolgens gedreigd om iedereen administratief aan te houden. Daarna is de actie stopgezet”, zegt Sanders.

“Noodzakelijk om in te grijpen”

Roel Dekelver, de woordvoerder van Delhaize, bevestigt dat het bedrijf besliste om “in te grijpen”. “Voor ons was het noodzakelijk om in te grijpen, om de distributie naar de winkels te kunnen garanderen”, klinkt het. “Deze acties brengen het bedrijf schade toe, dus op een bepaald moment moeten we wel iets doen.”

Volgens de woordvoerder zal de hinder van de actie eerder beperkt blijven. De bevoorrading van de winkels zal wel met vertraging gebeuren.

Opnieuw 96 winkels dicht

Intussen wordt de stakingsactie van het winkelpersoneel voortgezet. Van de 128 winkels in eigen beheer, houden er zaterdag 96 de deuren dicht, meldt Delhaize. In Brussel zijn alle winkels van de supermarktketen dicht, in Wallonië is er slechts één winkel open. In Vlaanderen blijft zowat de helft van de winkels gesloten. “Het aantal winkels dat niet toegankelijk is, ligt hoger dan tijdens de week”, zegt Dekelver.