NBA. Memphis heeft ticket voor play-offs op zak na klinkende overwinning tegen Houston Rockets

Luke Kennard was de man van de match. Hij scoorde tien driepunters, miste slechts een keer, en werd met 30 punten topschutter. Vedette Ja Morant kwam in zijn tweede wedstrijd na zijn schorsing voor wapenbezit in een nachtclub tot 18 punten en 8 assists.

Memphis is het vijfde team dat zekerheid heeft over deelname aan de nacompetitie. In de Western Conference waren de Denver Nuggets al gekwalificeerd, in de Eastern Conference kunnen de Milwaukee Bucks, de Boston Celtics en de Philadelphia 76ers op beide oren slapen.

Uittredend kampioen Golden State staat voorlopig zesde in het westen en deed vrijdag een goeie zaak door met 120-112 te winnen van Philadelphia. Jordan Poole (33 punten) en Stephen Curry (29 punten, 8 rebounds) loodsten de titelverdediger naar de zege. Bij de Sixers blonk sterkhouder Joel Embiid uit met 46 punten (plus 9 rebounds en 8 assists).