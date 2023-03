“Het was geen wit licht”: Kevin (55) werd “miraculeus” weer tot leven gewekt en vertelt wat hij zag toen hij ‘dood’ was

De 55-jarige Brit Kevin Hill zou na een operatie die tot complicaties leidde, enkele minuten dood geweest zijn. Maar zijn dokters konden hem weer tot leven wekken. Na bijna een jaar in het ziekenhuis is hij nu terug thuis en vertelt hij over zijn ‘na de dood’-ervaring.

“Geen wit licht”, maar wel “vreedzaam”, zo vertelt Hill over zijn ervaring. De 55-jarige man overleed bijna aan een ziekte die hij opliep na een hartklepoperatie. Nadat hij meer dan twee liter bloed verloor, stopte zijn hart voor enkele minuten met kloppen. Toch konden dokters Hill nog reanimeren, waarna ze hem doopten tot “de mirakelman”.

“Ik keek niet neer op mijn lichaam, maar ik was los van mijn lichaam”, zo beschrijft de man aan South West News Service het moment dat hij technisch dood was. “Het was alsof ik in het geestenrijk was. Ik was me bewust van wat er gebeurde, maar ik voelde zoveel vrede.”

“Ik wist dat ik bloedde. Ik wist dat het serieus was. Het personeel bleef binnen en buiten lopen om het bloeden te stelpen.” Volgens Hill keek hij vanaf de zijlijn toe hoe het personeel hem probeerde te redden.

Hij had echter niet het idee onderweg te zijn naar de hemel en zegt geen helder licht te hebben gezien. “Daarna ging ik gewoon slapen, werd ik levend wakker en waren de bloedingen gestopt.”

Na bijna een jaar in het ziekenhuis herstelde Hill volledig en recent kon hij naar huis terugkeren, al is hij niet meer dezelfde persoon als voordien. “De situatie heeft me mijn prioriteiten doen bijstellen”, vertelt hij. “Ik ben veerkrachtiger geworden.”