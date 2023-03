41 jaar en 172 dagen, maar toch is Zlatan Ibrahimovic niet de oudste speler ooit in een EK-kwalificatiewedstrijd

Na een afwezigheid van een jaar door een langdurige revalidatie was hij daar plots weer, Zlatan Ibrahimovic. De spits met de oude knoken mocht het mee komen oplossen toen Zweden 0-2 in het krijt stond tegen de Rode Duivels. Met zijn 41 jaar en 172 dagen verscheen hij zo nog in een wedstrijd met inzet op het internationale toneel.

Bij zijn invalbeurt in de 73ste minuut kreeg Ibrahimovic een staande ovatie van het Zweedse publiek. Zeven minuten later werd hij gevonden in het strafschopgebied, maar na een goeie borstcontrole verloor hij alsnog het leer. Het was zijn eerste en enige wapenfeit van de partij. Potten breken deed Ibra bij zijn terugkeer dus niet.

Met zijn 41 jaar en 172 dagen is Ibrahimovic enigszins verrassend ook niet de oudste speler ooit in een EK-kwalificatiewedstrijd. De Zweedse aanvaller ging gisteren dan wel Dino Zoff voorbij - de Italiaanse doelman was 40 jaar en 90 dagen tijdens een kwalificatiewedstrijd in 1983 -, maar ook Lee Casciaro kwam in actie. Dat is een 41 jaar oude Gibraltarees die vier dagen ouder is dan Ibrahimovic en gisteren startte tegen Griekenland.

Als Zlatan het met Zweden tot op het EK schopt, wordt hij wel de oudste speler ooit die een Europese eindronde betwist. De Zweed zou daarmee beter doen dan Gabor Kiraly, de Hongaarse doelman die op 40-jarige leeftijd op het EK van 2016 zijn doel verdedigde in zijn legendarische joggingbroek.

© BELGAIMAGE

Wel een record in Italië

Vorige week schoot Ibrahimovic zich wel in de geschiedenisboeken van de Serie A. Nadat hij eind februari voor het eerst weer in actie kwam na een jaar blessureleed, wist hij vorig weekend voor het eerst ook weer te scoren voor AC Milan. Met een penaltydoelpunt tegen Udinese kroonde Ibra zich tot oudste doelpuntenmaker ooit in Italië.

Met een leeftijd van 41 jaar en 166 dagen lost Ibrahimovic zo de Italiaan Alessandro Costacurta af. Costacurta, die vrijwel zijn hele carrière voor AC Milan voetbalde, was 41 jaar en 25 dagen oud toen hij op 19 mei 2007 scoorde. Dat deed de verdediger opvallend genoeg ook met een penalty tegen Udinese.