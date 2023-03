Extra dagen geboorteverlof voor vaders of meemoeders worden meestal opgenomen

In 2019 en 2020 gebruikten werknemers gemiddeld al 6,82 dagen van de maximaal zeven dagen geboorteverlof ten laste van het Riziv - voor de eerste drie dagen van het geboorteverlof wordt het volledige loon uitbetaald door de werkgever. In 2021 werden gemiddeld 10,63 van de 12 dagen gebruikt.

“Dankzij de uitbreiding kunnen vaders en meeouders meer tijd doorbrengen met hun pasgeboren kind: gemiddelde bijna vier dagen meer in 2021 dan in de jaren ervoor”, zegt Calvo. “Dat zijn zeer positieve cijfers, zeker omdat de uitbreiding nog maar recent is beslist. Deze extra tijd is belangrijk voor beide ouders én voor het kind.”

Begin dit jaar werd het geboorteverlof opgetrokken tot 20 dagen. Voor Calvo is deze “stapsgewijze verdubbeling een van de belangrijke sociale verwezenlijkingen van de Vivaldi-regering”.

Tegelijk blijft er een aandachtspunt, meent Calvo: het geboorteverlof voor iedereen toegankelijk maken. “Op dit momenten hebben we immers slechts weinig zicht op hoeveel vaders en meeouders geen geboorteverlof durven nemen omdat ze repercussies op hun werk vrezen. Ook hebben we geen goed zicht op het aantal vaders en meeouders dat enkel de eerste drie dagen opneemt omdat ze zich het loonverlies tijdens de volgende dagen niet kunnen veroorloven.”