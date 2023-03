Eén dode bij ongeval met bestelwagen in Gingelom

Vrijdagavond rond middernacht verloor de bestuurder van de lichte bestelwagen met Roemeense nummerplaten op de Borgwormsesteenweg in Gingelom de controle over het stuur en raakte van de rijbaan. De bestelwagen raakte een aantal bomen en kwam tot stilstand midden op de rijbaan. In de wagen zaten volgens de eerste berichten drie personen. Een persoon overleefde de klap niet. De brandweer plaatste een tent. De straat werd voor alle verkeer in de twee richtingen afgesloten. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse. jcr

