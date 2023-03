Thibaut Courtois speelt dinsdag niet tegen Duitsland

Courtois zit dit seizoen al aan 32 wedstrijden (en bijna 3.000 speelminuten) met de Spaanse landskampioen. Op zondag 2 april wacht match nummer 33, tegen Valladolid.

Naar alle waarschijnlijkheid komt Koen Casteels dus tussen de palen in Keulen. Tedesco gaf eerder al aan dat dit de pikorde is bij de doelmannen: Courtois op één, Casteels op twee. Een mooie interland voor de ex-Genk-keeper dus, die met Wolfsburg in de Bundesliga actief is. Het wordt nog maar de vijfde cap voor Casteels. Eerder verdedigde hij het Duivelse doel tegen IJsland, Wit-Rusland en twee keer tegen Wales. (krli)