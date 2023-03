Reese Whiterspoon en Jim Toth gaan na 11 jaar scheiden: “Moeilijke beslissing”

“We hebben de moeilijke beslissing gemaakt om te scheiden.” Met die boodschap kondigde actrice Reese Witherspoon (47) vrijdag aan dat haar huwelijk met Jim Toth (52) erop zit. Elf jaar stonden ze aan elkaars zij, maar de liefde is nu toch over.

“We hebben persoonlijk nieuws te delen”, begint Witherspoon haar aankondiging op Instagram. “We hebben de moeilijke beslissing gemaakt om te scheiden. We hebben genoten van de geweldige jaren samen. We gaan verder met liefde, vriendelijkheid en wederzijds respect voor elkaar en voor alles wat we samen hebben meegemaakt.”

Witherspoon en Toth hebben samen één zoon, Tennessee James (10). Hij blijft hun “grootste prioriteit”, vermeld Witherspoon nog. Ze vraagt tot slot om de privacy van haar gezin te respecteren.

De Amerikaanse actrice, bekend van onder meer Big Little Lies, heeft ook twee kinderen uit een eerdere relatie met acteur Ryan Phillippe. Dochter Ava (23) en zoon Deacon (19) zijn ondertussen al volwassen.