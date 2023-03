In Gent-Wevelgem volgt belangrijkste test voor Jasper Philipsen: “Wedden met Mathieu van der Poel, dat doe ik nooit meer”

Elf keer gekoerst, drie keer gewonnen. Zelf het verschil gemaakt in Brugge-De Panne en in Milaan-Sanremo allesbehalve door het ijs gezakt. Als het voorjaar een examenperiode is, dan ligt Jasper Philipsen (25) op koers voor een grote onderscheiding. Zondag in Gent-Wevelgem volgt de belangrijkste test. “Hoe ver zit ik nog van de absolute top? Dat wil ik weten.”