‘Vliegtuig des doods’ keert terug naar Argentinië: duizenden werden tijdens dictatuur levend in Atlantische Oceaan gegooid

Tijdens de dictatuur in Argentinië werden eind jaren ‘70 en begin jaren ‘80 duizenden mensen levend vanuit vliegtuigen in de Atlantische Oceaan gegooid. Een van die ‘vliegtuigen des doods’ keert binnenkort terug naar Argentinië. Dat schrijft The Guardian. “Het zal de geschiedenis tastbaar maken.”

In de nacht van 14 december 1977 vlogen drie piloten meer dan een uur met een vliegtuigje over de Atlantische Oceaan. Officieel hadden ze geen passagiers aan boord, maar op de vloer van het vliegtuigje lagen acht vrouwen en vier mannen. Ze waren gedrogeerd, gefolterd en amper bij bewustzijn. Tijdens de vlucht werden ze naakt uit het vliegtuig gegooid. Honderden meters vielen ze naar beneden in het ijskoude water.

Het concept wordt in Argentinië ook wel “death flight” oftewel “dodenvlucht” genoemd. Tijdens de militaire dictatuur in Argentinië tussen 1976 en 1983 waren zulke dodenvluchten alomtegenwoordig, maar toch zijn er erg weinig details over bekend.

De vluchten zouden uitgevoerd zijn met vijf vliegtuigen. Twee daarvan werden neergeschoten tijdens de Falklandoorlog en drie anderen werden doorverkocht. Slechts ééntje bestaat vandaag nog. En dat ene vliegtuig, een Short SC.7 Skyvan, werd enkele jaren geleden teruggevonden in Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Binnenkort zal het teruggebracht worden naar Argentinië en tentoongesteld worden.

“Het zal de geschiedenis tastbaar maken”

De moeder van Cecilia De Vincenti, Azucena Villaflor, is op de bewuste vlucht omgekomen. Zij vertelde aan The Guardian dat de terugkeer van het vliegtuig een concreet bewijs zal vormen tegen de opkomende ontkenning van de dictatuur in Argentinië. “Het zal de geschiedenis tastbaar maken: ze leefden tot 14 december, toen ze uit dit vliegtuig werden gegooid, en niemand zal dat nu nog kunnen ontkennen”, zei ze.

Mabel Careaga, wiens moeder, Esther Ballestrino, op dezelfde vlucht van 14 december 1977 omkwam, heeft samen met De Vincenti een verzoekschrift ingediend bij de Argentijnse regering om het vliegtuig uit de VS te repatriëren.“Het is een verhaal vol ongelooflijke toevalligheden”, vertelde ze aan The Guardian. “De lichamen van vijf van de 12, waaronder mijn moeder en De Vincenti’s moeder, werden in 2005 ontdekt in een gemeenschappelijk graf, waar ze in 1978 ongeïdentificeerd waren begraven nadat ze waren aangespoeld op het strand van Santa Teresita, ongeveer 340 km ten zuiden van Buenos Aires.”

Uiteindelijk werden zelfs de autopsieverslagen teruggevonden. Daarin had de dokter geschreven dat het duidelijk was dat de lichamen “vanop grote hoogte” in het water waren gevallen.

Veroordeling

Het bewuste vliegtuig werd uiteindelijk teruggevonden na het speurwerk van journaliste Miriam Lewin, die tijdens de dictatuur gevangen werd gehouden, en de Italiaanse fotograaf Giancarlo Ceraudo. Zij kregen via de huidige eigenaar van het vliegtuig de logboeken in handen. Naast de vlucht op 14 december, stond er nog een opvallende andere vlucht in dezelfde maand in die boeken.

Drie piloten vlogen van de luchthaven van Buenos Aires naar… de luchthaven van Buenos Aires. Maar ze waren wel drie uur onderweg. Die documentatie leidde uiteindelijk tot de veroordeling van twee van de drie piloten, Mario Daniel Arrú en Alejando Domingo D’Agostino. De derde, Enrique José de Saint Georges, stierf in afwachting van het proces.

Mario Daniel Arrú tijdens zijn veroordeling. — © AFP

