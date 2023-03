Ophef om niets: kettingkwestie van Wout van Aert in de E3 haalde zelfs nooit meeting van UCI-wedstrijdjury, van diskwalificatie geen sprake

Artikel 2.3.030 werd erbij gehaald, waarin staat dat, indien een renner zijn ketting laat bijsmeren – “Ik riep de auto omdat ik een tikje had gekregen onderweg”, stelde Van Aert, “en dit was een goed moment” – dat dit in stilstand moet gebeuren en te allen tijde verboden is tijdens het rijden zelf. En dat het in dat geval voer is voor de wedstrijdjury.

Het ‘incident’ haalde echter nooit de meeting van de UCI-wedstrijdjury omdat de commissarissen vonden dat het de renner zelf geen substantieel voordeel had opgeleverd en dat er op dat moment voorin niet ‘doorgekoerst’ werd. Van Aert liet zich ook afzakken naar de staart van de kopgroep.

De geest van de wet werd dus toegepast en niet de letter. In het ergste geval kon hij daarvoor een boete krijgen, maar nooit gediskwalificeerd worden. Er kwam ook geen klacht binnen van een ander team omdat de ploegen weten dat ze morgen hetzelfde voor kunnen hebben. Vooraan of achteraan de koers. (hc)