EuroLeague basket: Ismaël Bako en Bologna lijden zware nederlaag bij Real Madrid

Belgian Lion Ismaël Bako speelde 25 minuten mee bij de Italiaanse club. Daarin was hij goed voor negen punten, drie rebounds, een assist en drie intercepties.

Bologna bezet de dertiende plaats in de EuroLeague, met dertien zeges en zeventien nederlagen. Bako en co blijven wel in de race voor de play-offs, die voorbehouden zijn voor de beste acht teams. Bovenin zijn Olympiakos, Real Madrid en Barcelona al zeker van hun ticket voor de play-offs.