Ons Jabeur meteen uitgeschakeld in Miami

Ons Jabeur heeft haar eerste wedstrijd op het WTA 1000-toernooi van Miami (hard/8,8 miljoen dollar) verloren. De Tunesische nummer vijf van de wereld en het vierde reekshoofd, moest in de tweede ronde in twee sets, twee keer 6-2, de duimen leggen voor de Russin Varvara Gracheva (WTA 54). Jabeur was vrij in de eerste ronde. Gracheva won woensdag van Maryna Zanevska (WTA 78) in de eerste ronde.

De 28-jarige Jabeur speelde in Florida haar tweede toernooi na een knieoperatie, het gevolg van een blessure die ze opliep tijdens de Australian Open in januari. In Indian Wells won ze twee weken geleden een wedstrijd tegen Tamara Zidansek (WTA 112). In de tweede ronde was Marketa Vondrousova (WTA 103) in twee sets te sterk voor Jabeur.

Na de achtste finales te hebben bereikt in Indian Wells zet Gracheva ook in Miami een mooie reeks neer. In de derde ronde neemt de Russin het op tegen de winnares van het duel tussen de Chinese Zhang Shuai (WTA 27) en haar landgenote Erika Andreeva (WTA 128).