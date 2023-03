Van een bocht gesproken: Kortrijk Spurs wilde de top van het Belgische vrouwenbasket bestormen, maar droom gaat in rook op

De Spurs trokken met Philip Mestdagh een topcoach aan om vol voor de top drie te gaan in de Top Division Women. Ook Belgian Cats Ine Joris maakte de stap, net als onder anderen Hanne Mestdagh, Marie Vervaet en enkele Kroatische speelsters.

Maar de resultaten volgden niet meteen. Kortrijk staat momenteel pas zesde in de stand met negen overwinningen uit achttien wedstrijden en zijn daarmee ver verwijderd van hun doelstelling.

“Er werkt gewoon bitter weinig bij Kortrijk dit seizoen”, zei Hanne Mestdagh eerder dit jaar nog na een pijnlijke nederlaag in Boom. “We zijn nu al vijf maanden bezig en we blijven dezelfde fouten maken, ongelooflijk. Op deze manier is het niet leuk spelen. Dat ligt ook aan mij, ik wil mezelf absoluut niet vrijpleiten, maar... (zucht). Misschien moet iedereen zich toch eens in de spiegel kijken en vragen beginnen stellen. Weet je, naast het veld klikt het en is het leuk. Maar op het veld moet er gevochten worden. Dit is basketbal, smijt je een keer met de nodige passie! Dat mis ik enorm. Er worden op training constant dingen uitgelegd, maar er verandert precies nauwelijks iets als we een match spelen. De mentaliteit zit scheef op dit moment en dat is problematisch.”

© VDB

Maar wat er de komende wedstrijden (ook die in de play-offs) ook zou gebeuren, komend seizoen is het opnieuw naar af voor de Spurs.

“Met een beperkter budget zal de club volop kansen geven aan de talentvolle jongeren op semi-professioneel niveau”, klinkt het. “Omringd door gedreven topcoaches en een aantal ervaren speelsters krijgen de talenten ruim de kans om de komende jaren deel uit te maken van een ploeg op het hoogste niveau in België. Dit betekent dat er volgend seizoen geen profspeelsters en profcoaches meer deel zullen uitmaken van het team. Dat de beslissing laat in het seizoen valt maakt van het vormen van een nieuwe ploeg een grote maar interessante uitdaging.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het speelt waarschijnlijk mee dat de mannen van Kortrijk dit seizoen mogelijk promoveren naar de eerste klasse. De vrouwen hebben dan ook de boodschap gekregen dat het budget naar de herenploeg zal gaan, waardoor dat van hen dus nagenoeg verdwijnt. Dat werd hen in de loop van deze week meegedeeld door twee bestuursleden, niet door voorzitter Steve Rousseau zelf. Hij zou graag willen scoren met de mannen, onder andere door enkele Amerikanen aan te trekken.

Opvallend is dat coach Mestdagh tot nu toe niet op de hoogte was van de plannen van de club, ondanks een contract van drie seizoenen bij Kortrijk. Hij wordt vervangen door jeugdtrainer Bruce Minne. Verschillende speelsters hadden ook al een akkoord om volgend seizoen terug te keren, maar die beloften vallen nu in het water. Het zal ook puzzelen worden voor de speelsters die hun studies ‘on hold’ hadden gezet of minder waren gaan werken om in te kunnen stappen in het ambitieuze project van Kortrijk.