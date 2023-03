Had hij te veel zelfvertrouwen? Waarom het verlies van Remco Evenepoel in Catalonië later toch een zege kan worden: “Hier kan ik veel uit leren”

Neen, Remco Evenepoel (23) heeft dan toch niet de macht gegrepen op Lo Port in de Ronde van Catalonië. Primoz Roglic veerde recht na zijn verlies op La Molina en gaat ook als leider het slotweekend in. Had de wereldkampioen te veel zelfvertrouwen? Mist hij nog ervaring om een drievoudige Vuelta-winnaar te verslaan? De eindzege lijkt verloren, maar in functie van de Giro is hij wel weer wat wijzer geworden. “Ik maak beter hier fouten dan in de Giro.”