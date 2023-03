Een gat in de begroting van 27 miljard euro en een schuld die met zo’n 480 miljard nog vele malen groter is. Met die belabberde cijfers moet de regering-De Croo tijdens de begrotingscontrole aan de slag. Helaas is het de voorbije decennia zelden of nooit anders geweest. Waarom loopt het toch constant fout en lijkt te veel geld uitgeven of te weinig besparen een Belgische ziekte te zijn?