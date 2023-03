Onrustwekkende trend: politie LRH ziet steeds meer video's van vechtpartijen tussen minderjarige meisjes

In Hasselt is politie LRH deze week opgeroepen voor een interventie bij een vechtpartij tussen twee minderjarige meisjes. De schermutseling werd ook gefilmd en ging nadien rond op sociale media. Bij de politie Limburg Regio Hoofdstad is het niet de eerste keer dat ze met dergelijke feiten geconfronteerd worden. Een onrustwekkende trend bij meisjes, die er nauw wordt opgevolgd en die bovendien ook zorgt voor verontruste reacties bij ouders. We willen gevoelige kijkers waarschuwen voor de beelden.