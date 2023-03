Twintig jaar geleden won hij nog Gent-Wevelgem, vandaag is Andreas Klier kunstschilder: “Ik weet nooit op voorhand wat ik ga schilderen”

Hij had zichzelf altijd als ex-wielrenner gezien. Andreas Klier, exact twintig jaar geleden de eerste Duitse winnaar van Gent-Wevelgem. Tot hij op een dag per ongeluk een museum binnenwandelde. Vandaag is Klier een gerespecteerd kunstenaar, heeft hij een eigen tentoonstelling in de betere galerie van Mallorca en betaal je voor een echte ‘Klier’ makkelijk 7.000 euro. “In de koers heb je stress, in de kunst bestaat er geen stress.”