“Dit gaat niet één, maar tien bruggen te ver”: onthutste reacties nadat Dries Van Langenhove voorleesmoment ‘grooming van kleine kinderen’ noemt

Een gezellig, weliswaar atypisch voorleesmoment voor kleuters in Salon Arents is het onderwerp van hevig protest door Dries Van Langenhove, activist en voormalig politicus. Hij deelde donderdag een video op zijn Instagram waarbij hij fel protest voert tijdens het voorleesmoment met een drag queen georganiseerd door Musea Brugge. Schepen van Cultuur Nico Blontrock reageert teleurgesteld op de video, die volgens hem volledig uit de context getrokken is en heel wat foute informatie bevat . “Op geen enkel moment is er gesproken over seksuele fantasieën of geslachtsverandering, zoals beweerd wordt in de video”, klinkt het.

Op zondag 12 maart verzamelde een hele groep kleine kinderen met hun ouders in het Brugse Salon Arents voor een voorleesmoment door een volledig uitgedoste drag queen. Het evenement stond in het teken van het kunstenfestival ‘Queen was here’. “De voornaamste reden om het festival te organiseren was om te kijken hoe het zit met de diversiteit in musea Brugge”, zegt schepen Blontrock. “Komt diversiteit genoeg aan bod? Kunnen we zaken bijsturen? Het voorleesmoment was een toffe bijeenkomst waarbij het boek ‘en ze leefden nog’ werd voorgelezen aan heel wat kinderen van drie tot zes jaar.” Het boek gaat over verdraagzaamheid en diversiteit, over ‘prinsessen die hun leven eindelijk zelf mogen bepalen’. (Lees verder onder de foto)

Het voorleesmoment was een gezellige bijeenkomst voor kinderen en hun ouders. — © MuseaBrugge

“Totaal naast de kwestie”

Tijdens het voorleesmoment protesteerde voormalig politicus Dries Van Langenhove buiten aan Salon Arents, samen met enkele medeactivisten tegen wat hij ‘indoctrinatie en grooming van kleine kinderen’ noemt. Het filmpje dat nu ophef veroorzaakt op sociale media toont onder meer hun protest, maar tussendoor ook videobeelden van evenementen waar drag queens en kinderen aan deelnemen en van een twerkende drag queen. Beelden die niets met het evenement in Brugge te maken hebben.

“Het filmpje is totaal naast de kwestie van de echte reden van het festival”, zegt schepen Blontrock, die volledig achter het evenement staat. “Er is op geen enkel moment over seksuele fantasieën of geslachtsverandering gesproken. Hier is op geen enkel moment in de fout gegaan. Het festival was één groot positief verhaal, alles wat uitverkocht. Wat er in het filmpje staat, gaat niet één maar tien bruggen te ver.”