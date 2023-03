Hasselt

Zowel zaterdag 25 als zondag 26 maart kan je in Hasselt jeansbroeken kopen aan spotprijzen. Je kan de broeken kopen voor jezelf of je kan ze schenken aan verenigingen die de slachtoffers van aardbevingen in Turkije en Syrië helpen. Duizenden broeken zijn te koop aan 2 tot 4 euro.