Doe jij ook mee? Al 3.600 Limburgse tuinen ingeschreven voor ons grote bodemonderzoek

Zo’n 3.600 Limburgers hebben zich al aangemeld om mee te doen aan het grote onderzoek naar de kwaliteit van tuinbodems in onze provincie, een project van Het Belang van Limburg en UHasselt. “Geweldig”, vindt onderzoekster Sofie Thijs. “Hoe meer inschrijvingen, hoe beter we onze testkits kunnen spreiden.”

Sinds vorige week kan elke tuinbezitter in Limburg zich inschrijven om gratis mee te doen aan het grootste wetenschappelijk onderzoek ooit naar bodemkwaliteit in onze provincie. Met dit citizen science-project willen Het Belang van Limburg en UHasselt in kaart brengen welke eigenschappen de diverse tuingronden hebben en welk leven er in de aarde zit. In elke gemeente zijn meerdere deelnemers nodig.

Vrijdagochtend hadden zich al 3.566 mensen kandidaat gesteld. “Een geweldige start”, lacht onderzoekster Sofie Thijs, docent Milieukunde aan de UHasselt. “We hebben minstens duizend deelnemers nodig en ik hoopte dat we die zouden halen. Dit overtreft mijn verwachtingen. Heel fijn dat dit burgeronderzoek al zoveel mensen interesseert. Maar hoe meer inschrijvingen we krijgen, hoe verfijnder we onze testkits kunnen spreiden over de verschillende gemeentes en bodemtypes in heel Limburg. Ik zou het fantastisch vinden als nog meer tuinbezitters zich willen registreren om mee te doen aan onze proef.”

Sofie Thijs, doctor in de biologie en onderzoeker aan het Centrum voor Milieukunde aan de UHasselt. — © Boumediene Belbachir

Lege zones

Thijs heeft de tuinen die nu al ingeschreven zijn al eens uitgezet op een kaart van Limburg. “Dat geeft al een mooie spreiding, elke regio die we willen onderzoeken is redelijk goed gecoverd”, geeft de onderzoekster aan. “Overal in Limburg zijn er kandidaten. Je ziet ook wel enkele lege zones of gaten in de map, maar dat blijken allemaal grote bos- of heidegebieden. In die natuurzones wonen natuurlijk geen mensen.”

Bloemperken, stadstuintjes, gazons, groentenperceeltjes, weides... Elk lapje van minstens één vierkante meter kan je registreren. “We hebben verschillende categorieën opgesteld, in elke categorie zoek ik minstens 110 deelnemers”, aldus Thijs. “Stadstuintjes in het hart van steden, daar willen we er graag nog meer van. De Voerstreek (Plateau van Herve) mag nog beter vertegenwoordigd zijn, net als Halen en de streek van Diest, de Hagelandse Heuvels. Ook in de leemstreek op het Haspengouws Plateau, de streek van Heers naar Tongeren, zouden we graag meer spreiding krijgen.”

Theezakjes en tuindolk

Idealiter komen er nog tuinen uit heel Limburg bij. Hoe meer keuze de onderzoekers hebben, hoe beter. Misschien probeerde u al eens eerder te registreren, maar lukte het toen niet. Probeer het dan alstublieft opnieuw, de technische euvels bij het inloggen zijn verholpen.

Inschrijven kan nog tot 10 april, dan start de selectie van duizend ‘uitverkorenen’. Die krijgen theezakjes en een tuindolk (een vocht- en temperatuurmeter) die ze komende zomer drie maanden in hun tuin moeten steken. Zo doen ze actief mee aan een nieuwe episode van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit. Ze krijgen informatie over en tips voor hun eigen tuin en de ingezamelde en gecombineerde data zijn van nut in dit wetenschappelijk onderzoek dat heel Limburg en Vlaanderen ten goede komt.

Het experiment gebeurt met een tuindolk en theezakjes. — © Boumediene Belbachir

Dubbel geboekt

“We krijgen ontzettend leuke reacties van Limburgers met groene vingers die staan te popelen om mee te doen en vurig hopen dat ze geselecteerd worden”, lacht Thijs. Een beknopte bloemlezing: “Vorige week heb ik mijn doctoraat verdedigd waarin ik eveneens biodiversiteit heb opgevolgd”, meldt een kandidaat uit Lanaken. “Ik zou enorm blij zijn als ik met onze tuin in Kesselt mag deelnemen.” “Ik zou het theebuiltje willen ingraven op een stuk grond waar ik het ganse jaar lang de natuur gewoon zijn gang laat gaan”, schrijft een ander. Eén enthousiast koppel heeft hun tuin zelfs al twee keer ingeschreven: “We merken net dat mijn vrouw en ikzelf toevallig allebei vanop het werk een aanvraag hebben ingediend. Ja, je merkt dat we heel graag zouden meedoen! Onze tuin is belangrijk voor ons.” That’s the spirit.

Inschrijven kan nog tot 10 april via www.hbvl.be/bodemleven