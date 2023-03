Interim-CEO Plopsa belooft zaken aan te pakken, zegt vakbond

“We hebben onze punten op tafel gelegd om in de toekomst toxisch gedrag tegen te gaan”, aldus vakbondssecretaris Conny Demonie. “De interim-CEO is akkoord gegaan om ze uit te werken.”

De vakbond vraagt onder meer een grondige evaluatie van de procedures en pleit ervoor om een klokkenluiderssysteem uit te werken, zegt Demonie. Er moet voor het ABVV ook een psychosociale risicoanalyse komen, de vakbond vraagt om twee vertrouwenspersonen aan te stellen (bijvoorbeeld een man en een vrouw), en tijdens de ondernemingsraad werd ook het recht op deconnectie, “ook op hoog niveau”, benadrukt.

Bij Plopsa zelf bevestigt men alleen dat er een ondernemingsraad is geweest en dat interim-CEO Clement er aanwezig was. Wat er is besproken “beschouwen we als een interne aangelegenheid”.

Studio 100 zette enkele dagen geleden de samenwerking stop met de CEO van Plopsa, Steve Van den Kerkhof, en een andere manager. De Plopsa-topman was in opspraak geraakt na een artikel in de krant De Tijd over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Moederbedrijf Studio 100 liet advocate Christine Mussche de zaak doorlichten.