NMBS overweegt verschillende P-treinen en haltes te schrappen

Tijdens de besprekingen bij de ontwikkeling van het vervoersplan 2023-2026 wil NMBS haar aanbod versterken en efficiënter maken, wat inhoudt dat de stiptheid van de treinen moet worden verbeterd. Een van de oplossingen die op de tafel liggen, is het schrappen van bepaalde “P”-treinen (extra spitstreinen) en stopplaatsen waar weinig reizigers aanwezig zijn. In totaal dreigen zo’n twintig halteplaatsen te verdwijnen, aldus Le Soir.

“In het kader van het toekomstige Vervoersplan 23-26, dat zich volledig inschrijft in de groeiambities van het openbaredienstcontract, zal het management van NMBS belangrijke en pertinente uitbreidingen voorstellen op het vlak van het treinaanbod alsook andere optimalisaties om de commerciële snelheid te verhogen en de stiptheid te verbeteren”, reageert NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Dit plan zal ter goedkeuring aan de raad van bestuur, en vervolgens aan de ministerraad worden voorgelegd.”

De mogelijkheid om P-treinen en haltes te schrappen, stoot alvast op protest bij federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Als we de NMBS een openbaredienstcontract en extra middelen met een garantie van tien jaar hebben gegeven, is dat, zoals we al twee jaar doen, om meer treinen te laten rijden en de burger nog beter van dienst te zijn. Niet omgekeerd”, schreef vrijdag hij op Twitter. “Ik verwacht dus dat de volgende raad van bestuur van de NMBS een ​​ambitieus voorstel van het Vervoersplan 23-26 indient dat in overeenstemming is met het contract dat we op 23 december jongstleden hebben ondertekend. En de sluiting van twintig haltes is in deze context natuurlijk niet mogelijk.”

In het openbaredienstcontract staat dat elk project met betrekking tot de bediening van een nieuw station of de stopzetting van de bediening van een bestaand station, nooit kan gebeuren zonder overleg met de voogdijminister, in dit geval dus Gilkinet, en moet worden voorgelegd aan de ministerraad.