Valkenswaard/Pelt

Koninklijke Brabantia Holding, de producent van designproducten voor het interieur met zijn maakbedrijf in Pelt, blijft maar groeien. Na een omzet 151 miljoen in 2021, sluit Brabantia het jaar 2022 af met een omzet van 162 miljoen euro. “Voorlopig blijven we ook dit jaar nog groeien, maar het wordt toch mistig”, zegt CEO Tijn van Elderen.