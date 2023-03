Remco Evenepoel niet te spreken over tactiek van rivaal Primoz Roglic in Ronde van Catalonië: “Wij hebben tenminste koers gemaakt”

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft vrijdag zijn uitdager Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) een tikje uitgedeeld in de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië. In de derde en laatste bergrit deed de Sloveen in de slotmeters de wereldkampioen kraken en nam hij zo ook een optie op eindwinst.

“Ik sta hier met een dubbel gevoel”, aldus Evenepoel. “Ik had graag gewonnen, maar ik denk dat wij tenminste initiatief hebben getoond en dat wij de koers hebben gemaakt. We kunnen Primoz geen ongelijk geven om in het wiel te blijven en te gokken op de eindsprint. Ik heb veel gegeven en heb geprobeerd om hem eraf te krijgen… Op het einde waren er een paar vlakkere stukken en dan was het makkelijker in het wiel. Ik denk dat hij het een paar keer lastig had, maar ik kon niet oneindig blijven aanvallen. Ik denk dat we aan elkaar gewaagd waren, maar mijn benen liepen volledig vol op het einde. Ik kon niet meer sneller en zette mijn sprint ook veel te vroeg in. Hij had net een versnelling geplaatst en heeft mij daarmee wel een beetje uit mijn kot gelokt want ik wilde hem counteren, maar ik had niet verwacht dat de laatste 150 meter zo steil zouden zijn. Een inschattingsfoutje, maar hij had mij dan misschien nog geklopt.”

Het verschil tussen de twee tenoren is amper 10 seconden en dus is de strijd om de eindzege verre van gestreden in Catalonië.

“Er kan nog veel hé”, stelt Evenepoel. “Morgen is een heel lastige etappe, eentje vergelijkbaar aan vorig jaar. Toen gingen (Richard, red.) Carapaz en (Sergio, red.) Higuita in de start weg en ze bleven weg, waardoor die laatste uiteindelijk de ronde won. Ook in Barcelona is er nog wat mogelijk, maar Primoz zal mijn wiel geen seconden lossen zoals vandaag. Het zal dus moeilijk worden om de eindzege nog te pakken. We gaan het alleszins proberen, maar we hebben hier wel over Primoz Roglic. In mijn ogen de beste ronderenner van de voorbije jaren. Hij is een idool en daarom koers ik graag tegen hem. Wat hij vandaag in de finale deed, daar kan ik iets van leren.”

Giro

“Ik denk wel dat we als ploeg heel fier mogen zijn”, aldus de wereldkampioen. “Jammer dat ik het eindschot niet had. Ik neem ook wel mee dat het voor mij het beste is als er al een paar beklimmingen zijn geweest voor de slotklim. Vandaag kwamen we met een vrij laag wattage aan slotklim… Het mag voor mij allemaal wat lastiger zijn. Maar ik denk dat we goed op weg zijn. Er kunnen nog wat procentjes bij, maar het is nog anderhalve maand. Ik en Primoz zijn aan elkaar gewaagd op dit moment. Als het zo verder gaat richting de Giro zal het proberen zijn om om de beurt een etappe te winnen (lacht). Ik weet ook dat er in de laatste week van de Giro lastige ritten liggen, dat is goed voor mij.”