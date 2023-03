Bent u het beu om constant te checken of uw pakje is gearriveerd? Deze studenten verlossen u uit uw lijden

‘Uw pakje wordt vandaag geleverd tussen 8 en 17 uur’. Als die boodschap u om de haverklap naar uw brievenbus jaagt om te checken of dat kleedje of die smartphone eindelijk is gearriveerd, dan hebben deze studenten dé oplossing voor u.

Studenten Handelswetenschappen aan de UHasselt moeten in het tweede jaar zelf een onderneming starten. Het idee waarmee Matthias Oeyen (Beringen), Tess Raemaekers (Herk-de-Stad), Julie Boussé (Hasselt), Pierre Vincent (Aarschot) en Jelle Stiltjens (Kinrooi) hun project uit de grond stampten, is even simpel als geniaal. “Iemand uit onze groep kreeg het idee eigenlijk van zijn moeder”, lacht Matthias. “Zij vond het frustrerend om - op de dag dat de koerier een pakje aankondigt - de hele tijd naar de brievenbus te stappen om te zien of het al gearriveerd is. Dus zochten we naar een systeem waarmee je vanachter het venster of vanaf de voordeur kan zien of er iets in je bus is gestopt.”

Het eerste protoype, met kabel. — © rr

Handelswetenschappen is uiteraard geen technische opleiding, dus gingen de studenten op zoek naar de vereiste knowhow. “We hebben ons idee voorgelegd aan iemand uit onze kennissenkring”, zegt Tess. “Die heeft dan een eerste prototype ontworpen, met een sensor en een lampje. Dat was al in de goede richting.” Nadeel: er was een stopcontact voor nodig en de productie zou nogal duur uitvallen. Julie: “Het moest allemaal snel gaan, maar onze kennis had de tijd niet om het idee te perfectioneren.” En zo kwamen de vijf studenten in het Spectrumcollege in Beringen terecht. “Ik heb hier nog gestudeerd en wist dat ik hier wel terechtkon voor technische hulp”, zegt Matthias.

Compact

Dat er heel wat whizzkids rondlopen in het Spectrumcollege, werd deze week nog maar eens bewezen: hun team won de Belux-finale van de First Lego League en trekt binnenkort naar de wereldfinale in Houston (VS). De uitdaging van de UHasselt-studenten belandde op het bord van Ruben Moonen (16) en Leroy Aerts (16) van het vierde jaar Elektromechanische Technieken. “Zij vroegen ons om het systeem goedkoper, simpeler en compacter te maken, zonder extra stroomkabel”, vertelt Leroy. “Eerst dachten we aan een batterij, uiteindelijk is het een powerbank geworden. Die moet je natuurlijk wel opladen, maar voor zo’n klein lichtje gaat dat toch heel zelden moeten.” De technische uitwerking was voor de jongens een kleine moeite. “Het doosje met daarin een microcomputer en twee sensoren moet in de brievenbus worden gemonteerd. De sensoren vullen de postbus met golven. Van zodra er iets in de bus valt, wordt het patroon van de golven verstoord en laat de microcomputer een ledje aan de buitenkant van de brievenbus branden. “De grootste uitdaging was om het systeem zo compact mogelijk te houden, en dat is ons wel gelukt, denk ik. We hebben er twee maanden aan gewerkt, wel buiten de gewone lessen. We krijgen er geen punten voor en als het een groot succes wordt, verdienen wij er niks aan”, lacht Ruben. “Dan gaan we toch nog eens rond de tafel zitten”, grinnikt Leroy.

Leroy (Spectrum), Matthias (UHasselt), Ruben (Spectrum), Julie en Tess (UHasselt) tonen hoe hun product werkt. — © Raymond Lemmens

© Raymond Lemmens

LightPost

Nu is hij er dus: de LightPost, simpel te installeren, handig in gebruik en geschikt voor alle soorten brievenbussen. De UHasselt-studenten zijn alvast tevreden met het resultaat. “Ruben en Leroy hebben ons heel goed op de hoogte gehouden over hoe zij het zagen en hun ideeën ter goedkeuring voorgelegd”, vertelt Julie. “We weten nu ook wel meer over elektronica, maar zelf kunnen we het nog niet maken.” (lacht)

De LightPost met powerbank kost 74,99 euro, zonder powerbank is het 54, 99 euro. Voorlopig is de voorraad beperkt. “We moeten nog afwachten of het aanslaat voor we er meer geld in pompen”, legt Matthias uit. “Voor de school is het project dit schooljaar afgesloten, maar wie weet gaan we er op eigen houtje mee verder.”

LightPost is verkrijgbaar via de Instagrampagina lightpost_sbp

De leerlingen van het Spectrumcollege demonstreren hun systeem op de infodag van de school in Beringen op zondag 23 april.