Belgische Federatie Audiovisuele Media: “Totaalverbod op gokreclame is geen oplossing”

Een totaalverbod op gokreclame is geen oplossing in de strijd tegen gokverslavingen, zo stelt VIA, de Belgische Federatie Audiovisuele Media, vrijdag. De organisatie reageert in een persbericht op het KB dat eerder deze maand gepubliceerd werd en vanaf 1 juli in werking zal treden. Het besluit kwam er zonder overleg, noch met de Kansspelcommissie, noch met de media en sportsector, hekelt VIA.