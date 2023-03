Gianni Secci: “In december heb ik vijftien keer de politie moeten bellen voor incidenten. De laatste weken is het wat rustiger.” — © Chris Nelis

GENK

In december van vorig jaar heeft de uitbater van Bruno’s Foodcorner aan het station in Genk vijftien keer de politie moeten bellen voor incidenten. Los van de mishandeling van de buschauffeur afgelopen woensdag is het de laatste weken weer wat rustiger.