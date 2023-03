Wijk in Malmedy zit tijdelijk zonder drinkbaar water nadat tientallen jongeren ziek werden

De Waalse Drinkwatermaatschappij (SWDE) heeft vrijdag de watervoorziening ongeschikt voor consumptie verklaard in een wijk van Malmedy. De beslissing kwam er nadat een dertigtal tieners die in de jeugdherberg van Bevercé verbleven te maken kregen met een voedselvergiftiging.

Tien leerlingen tussen de 13 en 14 jaar oud die afkomstig zijn uit Thuin, nabij Charleroi, zijn donderdagavond opgenomen in het ziekenhuis nadat ze symptomen van voedselvergiftiging vertoonden tijdens hun schoolreis in Malmedy. “De leerlingen uit het tweede secundair waren op schoolreis en verbleven in de jeugdherberg in Bevercé. Donderdagavond en -nacht kampten verschillenden met ziektes die verband houden met een voedselvergiftiging”, licht Jean-Paul Bastin, burgemeester van Malmedy toe. Hij laat weten dat ‘s nachts een plan voor grote incidenten is geactiveerd. Zeven ambulances, twee mobiele urgentiegroepen en verschillende artsen bevonden zich ter plaatse.

De groep bestond uit 136 personen, onder wie 124 leerlingen. De tien leerlingen die in het ziekenhuis lagen mochten in de loop van de dag het ziekenhuis opnieuw verlaten. Een twintigtal andere leerlingen staan onder verscherpt toezicht, maar moesten niet in het ziekenhuis. “Zij die niet ziek zijn, zijn vrijdagochtend overgebracht naar een zaal waar ze een ontbijt kregen”, aldus de burgemeester. In de loop van de voormiddag trokken de leerlingen onder begeleiding van een ambulance opnieuw richting Thuin. Hun ouders werden verwittigd.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) zal in de jeugdherberg de oorzaak van de besmetting proberen te achterhalen. Volgens de burgemeester is het water in de herberg wellicht de boosdoener. Daarom werd uit voorzorg beslist om “de consumptie van het water tijdelijk niet-conform te verklaren in het betreffende district”, meldt de SWDE in een persbericht.

De definitieve resultaten van de analyses zouden binnen de 24 uur moeten bekend zijn. De SWDE heeft vooral uit voorzorg beslist om het kraanwater tijdelijk niet geschikte te maken voor consumptie. Het gaat enkel om de straten die rond de jeugdherberg zijn gelegen: Route d’Eupen, Ron Bois, route de la Ferme Libert, route de la Vallée, Bouhon Corti, rue des Prêles, Chemin du Croupet, la Petite Suisse, chemin de l’Ermitage en le chemin des Sotês. In totaal zijn 150 drinkwateraansluitingen betrokken.

Wie het water wel wil consumeren, moet het eerst gedurende vijf minuten laten koken. De buurtbewoners krijgen flessenwater ter beschikking. Die kunnen worden afgehaald bij de route d’Eupen nummer 36.